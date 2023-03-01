Риттер допустил потерю Украиной новых областей при продолжении конфликта

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Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль над другими частями страны.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день действующее украинское руководство потеряло контроль над 20 процентами своих территорий. При этом, продолжил Риттер, данный показатель может вырасти в том случае, если текущий конфликт продолжится.

Ко всему прочему, специалист подчеркнул, что в ходе конфронтации Украина уже лишилась от 200 до 300 тысяч своих военнослужащих, а миллионы ее жителей стали беженцами.

Экономика страны находится в серьезном кризисе, а само государство лишилось инфраструктуры на триллионы долларов. В связи с этим Риттер на YouTube-канале Rebirth of Communism заявил, что власти Украины не должны быть заинтересованы в продолжении конфликта.

Как считает заместитель министра обороны США Колин Кол, конфликт на Украине продлится еще три года.

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.