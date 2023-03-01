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Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответа при разговоре о подрыве «Северных потоков»

Лейла Алиева
В мире
Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответа при разговоре о подрыве «Северных потоков»
Фото: МИД РФ

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр публично уходит ответа на вопрос о виновных за подрыв «Северных потоков». Об этом в среду, 1 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как фон Гайр без доказательств обвинил РФ в причастности к отравлению Алексея Навального*, хотя после инцидента прошло всего три недели. Однако в ситуации с диверсией на газопроводах даже спустя продолжительное время он уходит от ответа на вопросы, касающихся виновных.

— А по «Северным потокам» спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Молчание Берлина о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» Геза Андреас фон Гайр объяснил продолжающимся до сих пор расследованием. Он добавил, что замалчивания подрывов газопроводов нет, просто пока еще рано о чем-то заявлять до тех пор, пока не завершится расследование

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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