СМИ: В Индии мужчина зарезал возлюбленную на глазах у коллег за отказ выйти за него замуж

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В индийском городе Бангалор мужчина убил невесту за отказ выйти за него замуж. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает The Times of India.

По словам окружного прокурора, пара встречалась около пяти лет и собиралась узаконить свои отношения, однако семья девушки была против, так как жених принадлежал к другой касте. В свою очередь девушка не стала перечить родителям и подчинилась их решению.

После этого отвергнутый жених приехал на ее место работы и дождавшись пока девушка выйдет на улицу, нанес ей более 16 ударов ножом на глазах коллег. От полученных ран она скончалась на месте.

Несостоявшегося жениха сразу задержала полиция, ему предъявлено обвинение в убийстве, пишет The Times of India.

Похожая история произошла в ноябре прошлого года в Тамбове, когда 20-летний мужчина с отцом и старшим братом ворвались в квартиру к 18-летней девушке и, применив физическую силу, похитили ее. Уточняется, что родители пострадавшей отказались выдавать ее замуж за юношу, после чего он решился на кражу возлюбленной. Однако в кратчайшие сроки парня задержали.