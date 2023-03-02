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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России

Лейла Алиева
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Риски распространения холеры в России минимальны. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить, — отметил она.

По словам Поповой, на данный момент принимаются необходимые меры для защиты россиян от данного заболевания, в частности имеются запасы отечественной эффективной вакцины, передает РИА Новости.

25 февраля руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза заявил, что более миллиарда людей подвержены риску заболевания холерой. В настоящее время 22 государства ведут борьбу с холерой, в прошлом году с заболеванием столкнулись на 50 процентов больше стран.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что меры профилактики от холеры классические: перед приемом пищи нужно тщательно мыть руки, производить в доме влажную уборку с обеззараживанием всех поверхностей, которых чаще всего касаются члены семьи.

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