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Главные новости к утру 2 марта

Лейла Алиева
Общество
Главные новости к утру 2 марта
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Госдепартамент США подтвердил получение официальной ноты о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

США планируют совершить атаку под ложным флагом на территорию страны или против союзников по НАТО и обвинить в этом Россию. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оставила на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение и отметила, что Германия не станет диктовать Украине, что ей делать.

В акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.

Запад потребовал от ОАЭ приостановить поставку ряда продукций, которые якобы могут использоваться в военных целях. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Порядка 20 миллионов жителей Аргентины остались без света в связи с пожаром, который затронул линии электропередач.

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