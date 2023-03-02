Лукашенко заявил, что развитие республики зависит от силы Китая

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Развитие Белоруссии зависит от силы Китая. Об этом заявил президент республики во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

— Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь, — сказал глава страны.

Белорусский лидер отметил, что Минск внимательно следил за XX съездом КПК, сообщает БелТа.

Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию.

В рамках встречи лидеры двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху. Также Пекин также поддержал ускоренное получение Минска статуса члена Шанхайской организации сотрудничества.

Также президенты заявили о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. Пекин и Минск заинтересованы в предотвращении эскалации текущего кризиса. Власти обеих стран также выразили готовность принимать усилия для восстановления мира и порядка в данном регионе.