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Свыше 200 операций по уникальной методике фиксации позвоночника провели в клиниках Москвы

Араз Салехов
Город
Свыше 200 операций по уникальной методике фиксации позвоночника провели в клиниках Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С начала прошлого года столичные врачи провели 225 успешных операций с использованием уникальной методики фиксации позвоночника. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Данная методика заключается в уникальном способе фиксации динамических имплантов, что позволяет исключить их смещение и расширить диапазон применения, — сказал руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев.

До этого эти импланты широко не использовались в отечественной медицине, однако использование новой методики позволяет работать с такой технологией. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, благодаря методике срок реабилитации пациентов сокращается с трех — четырех месяцев до трех — четырех недель.

Мэр города Сергей Собянин 15 февраля рассказал, что на сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. При этом лучевая диагностика является не единственным направлением, в котором нейросети помогают медикам. В поликлиниках работает Система поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой было поставлено уже свыше девяти миллионов предварительных диагнозов.

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