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Бочкарев: Возведение станции «Печатники» велось в сложных инженерно-геологических условиях

Никита Худяков
Город
Бочкарев: Возведение станции «Печатники» велось в сложных инженерно-геологических условиях
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро потребовало специальных научно-технических наблюдений за грунтом и использования методов интерактивного управления проходкой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возведение станции «Печатники» и проходка двухпутного перегонного тоннеля до станции «Нагатинский Затон» велись в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенкой, — рассказал он.

По словам заммэра, при сооружении тоннелей специалисты проводили георадиолокационное обследование и геодезические наблюдения, чтобы выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что строительство тоннелей восточного участка БКЛ велось при помощи интерактивной технологии. Так, специалисты в реальном времени корректировали давление пригруза щита, передает официальный сайт мэра Москвы

Как подчеркнул глава города Сергей Собянин, БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Протяженность путей составляет 70 километров и соединяет 31 станцию.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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