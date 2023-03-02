Владислав Овчинский: Московский производитель будет поставлять хирургическую титановую сетку для медучреждений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие собственной разработки — титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Титановая сетка заменяет пациентам соединительную ткань, ее используют в хирургических операциях при лечении заболеваний и травм органов брюшной полости, а также в гинекологии и ортопедии. Высокая биосовместимость титановой сетки снижает риск отторжения имплантированного материала.

Сегодня более 200 предприятий города занято производством изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов.

— Столичный производитель «ЭлТИ» получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие — титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— Мощности предприятия позволят выпускать до семи тысяч изделий в год. Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий, — отметил генеральный директор компании Антон Овчинников.