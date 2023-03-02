Сергунина: Московской цифровой платформе «Город идей» исполнилось девять лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичной платформе «Город идей» исполнилось девять лет, за это время было реализовано более 4,8 тысячи предложений. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Это означает, что жителям столицы действительно удобен такой формат обратной связи. За девять лет реализовано почти пять тысяч предложений, которые они оставили на сайте, — рассказала она.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы

По словам Сергуниной, на платформе есть несколько разделов. Один из них — «Предложить идею», там в любое время можно поделиться инициативой по улучшению жизни в городе.

Всего реализовано более тысячи предложений, поступивших через данный раздел. Еще 3,8 тысячи инициатив воплощено благодаря отраслевым проектам, в которых участвуют пользователи.

Они выражают свое мнение по таким темам, как развитие сервисов ВДНХ или Московского зоопарка. Платформу развивают государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

Платформа «Город идей» начала принимать предложения по развитию инфраструктуры для питомцев. На первом этапе жители Москвы предложат идеи по трем направлениям: организации мероприятий для владельцев животных, комфортного пользования площадкой и развития площадок для собак.

В рамках обсуждений горожане поделятся опытом содержания собак, обсудят вопросы обучения осознанному отношению к питомцам и расскажут о прогулках с животными на территориях города.