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Дом по реновации построят в Лефортове

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построят в Лефортове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Лефортово построят дом по программе реновации на участке бывшей промзоны «Серп и молот». Об этом в четверг, 2 марта, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Предполагается, что в рамках комплексного развития территории будет возведено свыше 74 тысяч квадратных метров современного комфортного жилья по программе реновации, — сказал он.

Такая инициатива даст возможность обеспечить новыми квартирами ориентировочно 2,5 тысячи жителей района. В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территории бывшей промзоны также возведут более 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что с начала 2023 года в городе по программе реновации ввели в эксплуатацию 12 жилых домов. При этом наибольшее количество новостроек возвели на востоке, северо-востоке и севере столицы.

Строительство Недвижимость Жилье Москва Реновация
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