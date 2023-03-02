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Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем
Фото: Пресс-служба

Отечественный разработчик аналоговых микросхем, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Дизайн Центр «Союз» втрое расширит собственное производство. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестиции в проект составят 750 миллионов рублей. В результате на предприятии появится не менее 45 дополнительных рабочих мест, — сказал представитель мэрии.

Для реализации планов компания арендует дополнительные 1,2 тысячи «квадратов» помещений на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Ефимов также добавил, что данное предприятие входит в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет порядка 40 компаний.

Микросхемы, которые выпускает компания, применяются в различных областях промышленности. Например, в авиации или при создании электротранспорта.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на ежегодной основе предприятие занимается серийным производством новых решений в сфере управления питанием и телеметрии.

На сегодняшний день в клиентском портфеле компании более 150 заказчиков со всей страны. Статус резидента ОЭЗ позволяет компании получать существенные преференции.

Например, такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. В свою очередь гендиректор «Дизайн Центра «Союз» Всеволод Эннс отметил, что на данный момент предприятие готово поставлять датчики температуры и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.

Как сообщал Ефимов, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания «Диагностика-М» — приступил к строительству производственного корпуса по выпуску медицинских систем и оборудования для досмотра.

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