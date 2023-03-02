«Хочет развязать третью мировую»: пользователи Twitter раскритиковали угрозы Зеленского в адрес США

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев «не выдержит» и Россия якобы «придет в страны НАТО». Пользователи Twitter раскритиковали такого рода заявление украинского лидера.

— Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить, — написал один из пользователей.

Другой читатель заявил, что всем сторонам конфликта необходимо сесть за стол переговоров. По его мнению, НАТО должно выступать посредником, а не поставлять оружие Украине, сообщает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков рассказал «ВМ», почему Западу невыгодно вступление Украины в НАТО. Эксперт считает, что для Киева вступление в Североатлантический альянс — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Артемовск так важен для России и Украины. По его словам, оставление города грозит Украине репутационными потерями.