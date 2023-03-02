Онколог Пильх назвал пищевые привычки, которые могут привести к развитию рака

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Любителям мясных блюд следует воздержаться от определенных пищевых привычек, чтобы снизить риск заболевания онкологией. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Пильх.

Эксперт порекомендовал снизить потребление красного мяса, то есть мяса млекопитающих, крупного рогатого скота. Также нужно соблюдать баланс между белковой и растительной пищей.

Не стоит злоупотреблять суррогатными продуктами, сосисками, молоком длительного хранения, несколько раз замороженным мясом.

Еще одной вредной привычкой является употребление в пищу продуктов, в которых много консервантов, а также чрезмерное потребление жареных, копченых или приготовленных на открытом огне блюд. Такая пища содержит большое количество канцерогенов.

Пильх также подчеркнул, что для профилактики онкологии нужно есть больше продуктов, содержащих клетчатку, передает РИАМО.

В свою очередь онколог Мария Гринберг посоветовала избегать употребления слишком горячих напитков. Они могут повредить слизистую и впоследствии привести к раку гортани или пищевода, передает ФАН.

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в свою очередь рассказал, что для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить.