Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онколог Пильх назвал пищевые привычки, которые могут привести к развитию рака

Ирина Игнатенко
Общество
Онколог Пильх назвал пищевые привычки, которые могут привести к развитию рака
Фото: Unsplash

Любителям мясных блюд следует воздержаться от определенных пищевых привычек, чтобы снизить риск заболевания онкологией. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Пильх.

Эксперт порекомендовал снизить потребление красного мяса, то есть мяса млекопитающих, крупного рогатого скота. Также нужно соблюдать баланс между белковой и растительной пищей.

Не стоит злоупотреблять суррогатными продуктами, сосисками, молоком длительного хранения, несколько раз замороженным мясом.

Еще одной вредной привычкой является употребление в пищу продуктов, в которых много консервантов, а также чрезмерное потребление жареных, копченых или приготовленных на открытом огне блюд. Такая пища содержит большое количество канцерогенов.

Пильх также подчеркнул, что для профилактики онкологии нужно есть больше продуктов, содержащих клетчатку, передает РИАМО.

В свою очередь онколог Мария Гринберг посоветовала избегать употребления слишком горячих напитков. Они могут повредить слизистую и впоследствии привести к раку гортани или пищевода, передает ФАН.

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в свою очередь рассказал, что для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить.

Здоровье Врачи Онкология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте