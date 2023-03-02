Андрей Бочкарев: В жилом комплексе на территории Сосенского поселения появится «Мост знаний»

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На территории строящегося жилого комплекса вблизи деревни Столбово Новой Москвы инвестор построит «Мост знаний» — пешеходный мост через Ивановский пруд, соединяющий образовательный центр с жилыми домами. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мост, как и другая инфраструктура жилого комплекса, будет построен за счет средств инвестора. Согласно планам девелопера, протяженность пешеходного моста составит около 40 метров. Застройщик планирует в составе моста обустроить велодорожки и видовую площадку, — отметил он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что образовательный центр, к которому будет проложен мост, включит в себя детский сад на 200 мест и школу на 1275 детей. Также в рамках благоустройства предусмотрены пешеходные аллеи и связи, амфитеатр под открытым небом, воркаут-площадки и дзен-сад с перголами и садами камней.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается строительство семи пешеходных мостов.