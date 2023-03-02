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Андрей Бочкарев: Станция метро «Аэропорт Внуково» будет соединена с переходом в терминал

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Станция метро «Аэропорт Внуково» будет соединена с переходом в терминал
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Будущую станцию «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро соединят с переходом в терминал воздушной гавани. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Начинаются работы по примыканию станции метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро к существующему подземному переходу в аэропорт. В целом на станции «Аэропорт Внуково» укладка бетона выполнена почти на три четверти, — сказал он.

Для такого соединения потребуется закрыть участок пешеходного перехода между входным павильоном со стороны улицы 1-я Рейсовая и терминалом Внуково в период с 2 марта по 15 июня 2023 года. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что при этом доступ в переход со стороны аэропорта к поездам ООО «Аэроэкспресс» перекрываться не будет.

В начале февраля Бочкарев заявил, что на платформе станции «Внуково» продолжаются архитектурно-отделочные работы. По его словам, алюминиевые панели будут выглядеть, как шлифованная нержавеющая сталь.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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