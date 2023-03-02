Косметолог Василенко перечислила главные ошибки при лечении акне

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При лечении акне важен не только научный подход, но и грамотный лечащий врач, чтобы не совершать ошибок во время устранения проблемы. Об этом рассказала врач-косметолог Ирина Василенко.

Среди ошибок она выделила лечение акне гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом. По словам эксперта, эти препараты лишь замаскируют проблемы.

Не стоит лечить акне постоянными чистками лица. Подобная процедура необходима лишь на первых этапах при грамотно подобранном наружном или системном решении проблемы.

Кроме того, не стоит заниматься самолечением и выбирать средства самостоятельно. При лечении акне важно правильно скомбинировать препараты и подобрать дозировку, это может сделать только врач, передает Life.ru.

В свою очередь косметолог Олеся Панченко отметила, что весна подходящее время для пилингов. Становится теплее, и кожа уже не столь уязвима, а потому лучше отреагирует на глубокое очищение, в котором нуждается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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