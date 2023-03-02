Участников движения ЧВК «Рёдан» задержали в Пскове

Фото: Pixabay

В городе Пскове полиция задержала девятерых участников движения ЧВК «Рёдан». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 2 марта.

По данным собеседника «ВМ», на призыв в региональном Telegram-канале движения откликнулось около 80 подростков, которые собрались у торгового центра на улице Кузбасской дивизии. Во избежание массовых беспорядков сотрудники полиции задержали девятерых человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними.

В отделении с молодыми людьми были проведены профилактические беседы. Задержанные написали объяснительные, после чего подростков отпустили домой или передали родителям.

Ранее группу подростков, которых подозревают в причастности к ЧВК «Рёдан», задержали в Подмосковье.