Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участников движения ЧВК «Рёдан» задержали в Пскове

Степан Жирнов
Происшествия
Участников движения ЧВК «Рёдан» задержали в Пскове
Фото: Pixabay

В городе Пскове полиция задержала девятерых участников движения ЧВК «Рёдан». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 2 марта.

По данным собеседника «ВМ», на призыв в региональном Telegram-канале движения откликнулось около 80 подростков, которые собрались у торгового центра на улице Кузбасской дивизии. Во избежание массовых беспорядков сотрудники полиции задержали девятерых человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними.

В отделении с молодыми людьми были проведены профилактические беседы. Задержанные написали объяснительные, после чего подростков отпустили домой или передали родителям.

Ранее группу подростков, которых подозревают в причастности к ЧВК «Рёдан», задержали в Подмосковье.

Полиция Подростки Псков Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте