Запись на последний поток обучения стартовала в бесплатной школе для переселенцев с Украины

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В бесплатной школе для переселенцев с Украины и из новых присоединенных областей, а также жителей Москвы и Московской области стартовала запись на последний, третий поток обучения. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

Участники курса смогут получить бесплатное дополнительное профессиональное образование по специальности «воспитатель дошкольной образовательной организации». Кроме того, проект позволяет получить диплом государственного образца после сдачи итоговых экзаменов и начать работу в дошкольных организациях и семьях.

Во время обучения с будущими нянями работают психотерапевты и психологи. Также всем студентам предоставляются консультации и терапия. В рамках проекта занятия проводят московские врачи, специалисты по работе с детьми с особенностями развития, преподаватели-практики, правоведы и педагоги. На данный момент открыт набор студентов на третий поток обучения, которое начнется 6 марта.

Многие современные родители прибегают к помощи няни для воспитания детей. Как найти помощника по уходу за ребенком в Москве и на что обратить внимание при выборе — в материале «Вечерней Москвы».