Набиуллина пригрозила банкам «дубинкой» из-за неприемлемых практик

Фото: Пресс-служба Госдумы

Несмотря на окончание острой фазы кризиса, на финансовом рынке России появились новые неприемлемые практики. Об этом в четверг, 2 марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Это безответственно по отношению к людям и долгосрочной устойчивости собственного бизнеса. Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой (которая у нас есть, конечно), поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров, — сказала руководитель регулятора.

Она также напомнила, что ЦБ обладает необходимыми компетенциями для приостановки продаж и требования обратного выкупа. Банк России, подчеркнула она, их еще не применял, учитывая непростую ситуацию, а также добросовестное поведение отечественных кредитных организаций.

Однако в настоящее время ЦБ фиксирует распространение рискованных ипотечных схем, среди которых бывают «льготная ипотека от застройщика», а также «ипотека с кешбэком». Попытка таким образом «обмануть экономику» чревата серьезными последствиями, передает слова Набиуллиной сайт ЦБ.

По мнению регулятора, первая схема направлена на завышение стоимости квартир, а вторая обманывает клиентов отсутствием первоначального взноса.

Также Набиуллина анонсировала продление всех истекающих валютных ограничений. Их введение, уточнила она, было необходимым для своевременной «стабилизации ситуации».