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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 4 марта из-за гололедицы

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 4 марта из-за гололедицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и Подмосковье до субботы, 4 марта, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 12:00 4 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

«Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, средние температуры 1 и 2 марта будут на уровне 0–2 градусов днем и от минус 1 до минус 5 градусов ночью.

При этом 3–5 марта довольно сильно понизится атмосферное давление — до уровня 728–730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для марта в Москве. В пятницу и субботу возможен сильный порывистый ветер.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Анна Васильева рассказала, что прошедшая зима 2022–2023 годов в Москве оказалась одной из самых теплых с 1879 года. По данным метеоролога, завершившаяся зима была на 1,3 градуса теплее нормы.

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