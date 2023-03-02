Экс-офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди об исторической принадлежности Крымского полуострова России, озвученное в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, впечатлило журналиста Эндрю Наполитано.
— Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским, — сказал эксперт.
Подобный факт, как уточняется, сильно удивил Наполитано.
27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно возвращение Крыма обратно в состав Украины.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что намерение американского правительства пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма является пропагандистским ходом.
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.