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Экс-офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Экс-офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
Фото: Unsplash

Заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди об исторической принадлежности Крымского полуострова России, озвученное в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, впечатлило журналиста Эндрю Наполитано.

— Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским, — сказал эксперт.

Подобный факт, как уточняется, сильно удивил Наполитано.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно возвращение Крыма обратно в состав Украины.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что намерение американского правительства пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма является пропагандистским ходом.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.

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