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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как подружить двух кошек в одной квартире

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как подружить двух кошек в одной квартире
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как подружить двух кошек, проживающих в одной квартире.

Чтобы дружба старого питомца и только что принесенного в дом нового члена семьи началась быстрее, знакомьте их постепенно — в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.

Первую неделю стоит держать кошек в разных комнатах, чтобы они не смогли вступить в контакт друг с другом. При первом зрительном контакте требуется исключить телесное взаимодействие.

Если кошки не проявляют агрессию, то можно отпустить их гулять по дому свободно в течение десяти минут. Ежедневно нужно увеличивать это время.

Также эксперты советуют первое время уделять больше внимания старой кошке, чтобы не давать ей повода для ревности, передает Общественная служба новостей.

В свою очередь ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что с кошкой можно договариваться только любовью, заботой и лаской, агрессивные способы взаимодействия не окажут никакого эффекта, передает РИАМО.

Каждой счастливой кошке нужен хороший хозяин. Небольшому столичному приюту для животных необходима помощь. «Вечерняя Москва» рассказывает о мурлыкающих обитателях, которые ищут дом.

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