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Дом по программе реновации в Царицыне введут в эксплуатацию в 2024 году

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации в Царицыне введут в эксплуатацию в 2024 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Пролетарский проспект, вл16/3 Карта всех событий

В рамках программы реновации жилищного фонда в 2024 году в Царицыне введут в эксплуатацию новостройку на 116 квартир. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Новостройку возводят по индивидуальному проекту всего в двух минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская». В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Здание находится по адресу Пролетарский проспект, владение 16/3. Односекционный жилой дом оборудуют подземной автостоянкой.

На фасадах здания установят корзины для кондиционеров, а на входных группах выполнят витражное остекление. Две квартиры в доме оборудуют специально для маломобильных граждан.

В этих помещениях будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а также там установят специальную сантехнику, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Еще один дом по программе реновации в Царицыне построят на Кавказском бульваре. В оформлении фасада здания используют медный цвет.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в феврале 2023 года в семи столичных округах снесли 25 домов по программе реновации.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Реновация Район Царицыно
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