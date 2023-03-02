Дом по программе реновации в Царицыне введут в эксплуатацию в 2024 году
В рамках программы реновации жилищного фонда в 2024 году в Царицыне введут в эксплуатацию новостройку на 116 квартир. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
— Новостройку возводят по индивидуальному проекту всего в двух минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская». В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Здание находится по адресу Пролетарский проспект, владение 16/3. Односекционный жилой дом оборудуют подземной автостоянкой.
На фасадах здания установят корзины для кондиционеров, а на входных группах выполнят витражное остекление. Две квартиры в доме оборудуют специально для маломобильных граждан.
В этих помещениях будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а также там установят специальную сантехнику, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Еще один дом по программе реновации в Царицыне построят на Кавказском бульваре. В оформлении фасада здания используют медный цвет.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в феврале 2023 года в семи столичных округах снесли 25 домов по программе реновации.