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Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Евгений Белоусов
В мире
Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 2 марта.

— Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, — написал российский лидер в телеграмме.

Владимир Путин пожелал Во Ван Тхыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия, передает сайт Кремля.

Во Ван Тхыонг в 2007 году стал первым секретарем Коммунистического союза молодежи Вьетнама, в 2011-м — членом ЦК Компартии, в 2016-м — членом Политбюро. По результатам недавних выборов, 53-летний Тхыонг стал самым молодым президентом в истории Вьетнама.

Недавно Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 69-м днем рождения. Российский лидер отметил, что президенту Турции удалось проявить свои лучшие качества в непростое для турецкого государства время. Также Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы Москвы и Анкары по различным направлениям.

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