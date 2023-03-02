«Никакого школьного автобуса не было»: Кравцов прокомментировал теракт в Брянской области

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Никакого школьного автобуса при теракте в Брянской области не было, украинские террористы обстреляли автомобиль с детьми. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан — на машину «Нива», в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина, — сказал министр.

Чиновник также подчеркнул, что никакого школьного автобуса, о котором писали многие украинские СМИ, не было. Противник, считает он, заинтересован в том, чтобы посеять панику среди россиян, однако реализовать задуманное у него не выйдет, передает РИА Новости.

Министр отметил, что в данный момент ситуация находится под контролем, а все школы в приграничных регионах переведены на дистанционную работу.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».