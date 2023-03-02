«Это фейки»: в Госдуме опровергли слухи о внеочередном пленарном заседании

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что не владеет сведениями о внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента, которое якобы должно состояться в субботу, 4 марта, в связи с терактом в Брянской области.

— У меня нет такой информации, — подчеркнул Жуков.

В свою очередь депутат Сергей Обухов назвал такие заявления «фейком». Он подчеркнул, что все будет по плану, который в настоящее время утверждается парламентариями, передает РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин получал постоянные доклады по линии силовых ведомств в связи с данным происшествием. В частности, главе государства докладывали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.