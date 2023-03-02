Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Это фейки»: в Госдуме опровергли слухи о внеочередном пленарном заседании

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Это фейки»: в Госдуме опровергли слухи о внеочередном пленарном заседании
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что не владеет сведениями о внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента, которое якобы должно состояться в субботу, 4 марта, в связи с терактом в Брянской области.

— У меня нет такой информации, — подчеркнул Жуков.

В свою очередь депутат Сергей Обухов назвал такие заявления «фейком». Он подчеркнул, что все будет по плану, который в настоящее время утверждается парламентариями, передает РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин получал постоянные доклады по линии силовых ведомств в связи с данным происшествием. В частности, главе государства докладывали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.

Госдума Фейки Брянск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте