Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в марте

Полина Пашкина
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в марте
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители трех знаков зодиака, по мнению астрологов, смогут сорвать денежный куш в марте.

Овны получат прибавку к зарплате в первый месяц весны. Деньги, которые достанутся представителям этого знака зодиака, помогут закрыть им все насущные потребности. Некоторые Овны смогут сформировать финансовую подушку безопасности из полученной прибавки.

Стрельцы в марте смогут инвестировать и получить вдвое больше. Астрологи считают, что представителям этого знака можно быть в меру расточительными. Траты пойдут на пользу, если Стрельцы их обдумают, передает Teleprogramma.pro.

Рыбы начнут получать прибыль отовсюду. В денежном плане представители этого знака зодиака в марте будут на вершине. Однако в остальных аспектах наступивший месяц будет для Рыб противоречивым.

Астролог Марина Малышева рассказала, для каких знаков зодиака начало весны станет счастливым. Звезды сулят этим счастливчикам успехи в личной жизни и на работе.

В беседе с «Вечерней Москвой» астролог Юлия Урусэль дала прогноз на март для всех знаков зодиака. На всех повлияют два главных астрологических события глобального масштаба.

Гороскопы Прогнозы Деньги Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте