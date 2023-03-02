Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в марте

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители трех знаков зодиака, по мнению астрологов, смогут сорвать денежный куш в марте.

Овны получат прибавку к зарплате в первый месяц весны. Деньги, которые достанутся представителям этого знака зодиака, помогут закрыть им все насущные потребности. Некоторые Овны смогут сформировать финансовую подушку безопасности из полученной прибавки.

Стрельцы в марте смогут инвестировать и получить вдвое больше. Астрологи считают, что представителям этого знака можно быть в меру расточительными. Траты пойдут на пользу, если Стрельцы их обдумают, передает Teleprogramma.pro.

Рыбы начнут получать прибыль отовсюду. В денежном плане представители этого знака зодиака в марте будут на вершине. Однако в остальных аспектах наступивший месяц будет для Рыб противоречивым.

Астролог Марина Малышева рассказала, для каких знаков зодиака начало весны станет счастливым. Звезды сулят этим счастливчикам успехи в личной жизни и на работе.

В беседе с «Вечерней Москвой» астролог Юлия Урусэль дала прогноз на март для всех знаков зодиака. На всех повлияют два главных астрологических события глобального масштаба.