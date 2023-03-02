«Загнала себя в тупик»: немцы возмутились требованиями Бербок к Лаврову

Фото: МИД РФ

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, которая обратилась с требованием к главе МИД России Сергею Лаврову прекратить конфликт на Украине во время сессии на G20.

Так, один из пользователей заявил, что после предыдущих заявлений Бербок ей не стоит выступать в качестве посредника по вопросам украинского кризиса.

— Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии, — высказал свое мнение еще один комментатор.

Другой читатель раскритиковал немецкого министра за ее «пустые требования» вместо предложений действенных решений по данному вопросу. Еще один немец подчеркнул, что Бербок вместо реальной дипломатии «занимается пиаром», передает РИА Новости.

19 февраля немецкие пользователи Twitter прокомментировали высказывание Анналены Бербок, согласно которому Кремлю нужно сделать поворот политики «на 360 градусов». Они обвинили главу МИД ФРГ в глупости и выразили сомнения в ее компетентности.