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«Просто нацистские ублюдки»: Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Просто нацистские ублюдки»: Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов
Фото: er.ru

Теракт в Брянской области показал, что руководства США, НАТО и ЕС поддерживают «нацистских ублюдков и террористическое отребье». Об этом в четверг, 2 марта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне, — написал Медведев в Telegram-канале.

По мнению политика, США, Великобритания, Франция и Германия стали прямыми участниками украинских терактов, поскольку инструкторы этих стран обучают бойцов ВСУ. Лидеры этих стран являются «прямыми пособниками террористов», резюмировал Медведев.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

Боевики, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины. ФСБ уточнила, что силы противника были выдавлены на украинскую территорию, где по ним был нанесен массированный артиллерийский удар.

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