Северный вестибюль станции «Мневники» БКЛ закроют на ремонт 4 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Северный вестибюль станции «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет закрыт с 02:00 до 16:00 в субботу, 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

— 4 марта с 02:00 до 16:00 северный вестибюль станции «Мневники» (выходы № 3–4) закроют на ремонт, — передает официальный сайт Московского метрополитена.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Он также подчеркнул, что ветка является настоящим сердцем транспортной системы Москвы. Вход на станции БКЛ будет бесплатным в течение первых пяти дней после полноценного запуска движения.

Собянин подчеркнул, что таким образом каждый пассажир сможет оценить удобство новой ветки. Подробнее о том, как выглядят новые станции БКЛ и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».