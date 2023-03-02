Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область

Фото: Администрация президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что следственная группа, включая криминалистов и экспертов, должна незамедлительно выехать в село Любечане Климовского района Брянской области.

— В настоящее время в указанном населенном пункте правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия, — говорится в сообщении.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.

Второй жертвой нападения стал мужчина 1966 года рождения. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.