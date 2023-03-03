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В США назвали условие продолжения поставок вооружений Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США назвали условие продолжения поставок вооружений Украине
Фото: Unsplash

Страны Запада требуют от украинских войск успехов на поле боя, в противном случае поставки оружия в Киев прекратятся. Об этом в четверг, 2 марта, заявил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

По его словам, союзники Украины начали негативно реагировать на просьбы о военной поддержке ВСУ.

— Важно показать прогресс на поле боя. Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе, — отметил Кансиан.

При этом если украинская армия не будет вести успешное наступление, то Запад это расценит как победу России, добавил американский полковник в интервью Newsweek.

Французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари выразил мнение, что поставки танков с Запада не помогут Вооруженным силам Украины. Он добавил, что российская армия не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения, а 200 или 300 поставленных ВСУ танков не смогут изменить соотношение сил.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации.

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