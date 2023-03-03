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Минторг США ввел экспортные запреты против 37 компаний из различных стран

Лейла Алиева
В мире
Минторг США ввел экспортные запреты против 37 компаний из различных стран
Фото: shutterstock

США ввели экспортные ограничения против 37 компаний, включая фирмы из России, Белоруссии и Китая. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе американского Минторга.

Уточняется, что под запреты попали 28 компаний из Китая, четыре из Пакистана, три из Мьянмы, а также по одной из России, Белоруссии и Тайваня.

— В данном перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США, — отметили в ведомстве.

Из российский фирм под ограничения попала DMT Electronics, занимающаяся поставками электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, правительство США признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным против нее санкциям.

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