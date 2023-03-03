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Приметы и советы

Двух американцев арестовали за передачу авиатехнологий в Россию

Лейла Алиева
В мире
Двух американцев арестовали за передачу авиатехнологий в Россию
Фото: shutterstock

В Соединенных Штатах арестовали двух местных жителей за передачу авиационных технологий в Россию. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.

— Сегодня в Канзас-Сити прошли аресты двух граждан США, которые были арестованы за передачу американских авиационных технологий России, — приводит его слова РИА Новости.

19 января суд в Швеции приговорил двух подданных за шпионаж в пользу России. Так, один из них получил пожизненный срок, а второй — девять лет и девять месяцев заключения.

Речь идет о двух братьях — Пеймане и Паяме Киа. Так, Пейман работал в одном из самых секретных управлений военной разведки страны и занимался работой с агентами за границей под чужими именами. В ноябре прокурор Пер Линдквист рассказал, что дело связано с серьезным преступлением против местной системы разведки и безопасности, а расследование шло тяжело.

До этого сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, подозреваемого в шпионаже. По информации ведомства, американец занимался сбором информации, касающейся биологической тематики.

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