Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендским островам

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Фолклендские острова являются британскими. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

— Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании, — написал Клеверли в Twitter.

В 1982 году вокруг Фолклендских островов вспыхнула война: аргентинская армия провела военную операцию, в результате которой смогла захватить Фолкленды. Однако этот успех продлился недолго. В ходе боевых действий британцы вернули контроль над островами.

Свыше ста территорий в мире являются предметом спора между различными странами. Одновременно с этим на нашей планете есть и так называемые terra nullius — бесхозные земли, не подпадающие под суверенитет ни одного государства. О самых известных спорных территориях, а также о феномене ничейных земель — в материале «Вечерней Москвы».