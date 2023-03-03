Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендским островам

Лейла Алиева
В мире
Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендским островам
Фото: Unsplash

Фолклендские острова являются британскими. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

— Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании, — написал Клеверли в Twitter.

В 1982 году вокруг Фолклендских островов вспыхнула война: аргентинская армия провела военную операцию, в результате которой смогла захватить Фолкленды. Однако этот успех продлился недолго. В ходе боевых действий британцы вернули контроль над островами.

Свыше ста территорий в мире являются предметом спора между различными странами. Одновременно с этим на нашей планете есть и так называемые terra nullius — бесхозные земли, не подпадающие под суверенитет ни одного государства. О самых известных спорных территориях, а также о феномене ничейных земель — в материале «Вечерней Москвы».

Аргентина Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте