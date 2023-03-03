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В США раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Лейла Алиева
В мире
В США раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца
Фото: Unsplash

В рамках переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 3 марта обсудят украинский конфликт. Об этом сообщила высокопоставленная представительница американской администрации.

По ее словам, ключевой темой во время встречи станет Украина. Кроме того, во время встречи лидеры двух стран затронут и глобальную повестку, в частности подготовку к саммиту НАТО, а также ситуацию с Китаем.

— К настоящему моменту мы не видели, чтобы Китай помогал оружием России. Однако, очевидно, мы внимательно отслеживаем данную ситуацию, — цитирует представительницу Белого дома РИА Новости.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса, включающие 12 пунктов. В первом из них говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

После публикации инициативы западные политики начали публично критиковать мирный план Китая. Политолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», в чем причина такой реакции.

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