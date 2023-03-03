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Минометчик ВС РФ: ВСУ отправляет своих солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами

Лейла Алиева
В мире
Минометчик ВС РФ: ВСУ отправляет своих солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами
Фото: Минобороны РФ

Командование ВСУ бросает своих бойцов под артобстрелы и не считается с потерями. Об этом заявил командир минометного расчета с позывным «Антип», который выполняет задачи на Кременском направлении в Донбассе.

— Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места, — рассказал он.

Спустя некоторое время бойцы вернулись, чтобы забрать своих убитых и раненных сослуживцев, а после этого продолжили копать в том же месте. Российская артиллерия нанесла второй удар и ситуация повторилась.

Таким образом украинских военных отправляли на данную позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на то что по ней шел огонь, передает РИА Новости.

В минувшую среду, 1 марта, командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал, что военные силы Украины несут крупные потери в Артемовске. По его словам, в день ВСУ теряют по две роты.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска.

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