Сенатор Бондарев: Закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

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Повышение призывного возраста в России может произойти осенью. Это произойдет в том случае, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а сам закон примут до лета. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

— Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью, — сказал он.

По его словам, соответствующий документ в Госдуму может внести правительство, поскольку с данной инициативой выступил министр обороны Сергей Шойгу. При этом законопроект в настоящее время находится в работе, цитирует его РИА Новости.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в России примут закон о повышении призывного возраста. По его словам, данный законопроект должны принять в этом году.

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «ВМ».