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Школьники представили проекты в области химии и инженерии на форсайт-сессиях «Москва-2030»

Никита Худяков
Город
Школьники представили проекты в области химии и инженерии на форсайт-сессиях «Москва-2030»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В феврале ученики предпрофессиональных столичных классов приняли участие в трех форсайт-сессиях «Москва-2030», разработав проекты по развитию городского медиапространства, робототехнике и химической промышленности. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

— На форсайт-сессиях в феврале учащиеся предпрофессиональных классов создавали идеи проектов, полезных для будущего столицы. Навыки, полученные в рамках обучения в городских проектах предпрофессионального образования, помогают школьникам быть креативными, предлагать смелые замыслы на обсуждение экспертам — лидерам разных отраслей, — сказала Киселева.

По ее словам, форсайт-сессии выстраивают коммуникацию между потенциальными работодателями и будущими специалистами и создают общение внутри команд учащихся из разных школ Москвы. Всего в мероприятиях участвовало 150 учеников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель директора Городского методического центра департамента образования и науки столицы Антон Марко недавно сообщил, что в рамках цикла мероприятий в честь Года педагога и наставника столичные школьники встретились с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым.

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