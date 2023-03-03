Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Командир украинских войск заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Командир украинских войск заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск
Фото: gur.gov.ua

Украинские войска получили приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил командир подразделения ВСУ с позывным Мадьяр.

— Ночью 2 марта подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ» ) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ, — приводит его слова РИА Новости.

Также Мадьяр рассказал, что военные силы Украины несут крупные потери в Артемовске. По его словам, в день ВСУ теряют по две роты.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте