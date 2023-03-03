Командир украинских войск заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск

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Украинские войска получили приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил командир подразделения ВСУ с позывным Мадьяр.

— Ночью 2 марта подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ» ) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ, — приводит его слова РИА Новости.

Также Мадьяр рассказал, что военные силы Украины несут крупные потери в Артемовске. По его словам, в день ВСУ теряют по две роты.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.