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Полицейские задержали информатора ВСУ в Херсонской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Полицейские задержали информатора ВСУ в Херсонской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Полицейские задержали информатора украинской армии в Херсонской области. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленник переслал координаты российских военнослужащих своему знакомому, который обещал ему по 300 гривен за каждое сообщение. Однако мужчина не получил обещанного вознаграждения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодого человека вычислили через интернет. Он регулярно публиковал в соцсетях экстремистские комментарии и видеозаписи с казнью пленных солдат российской армии. Злоумышленником оказался 22-летний гражданин Украины. Полицейские задержали мужчину, во время допроса он раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Хабаровского края за попытку передачи сведений о военных объектах РФ украинской разведке. По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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