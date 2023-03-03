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Ефимов: Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

За 2022 год столичные предприятия произвели медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели 2021-го. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в Москве выпускают ряд важных для системы здравоохранения медицинских изделий, например, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, изделия для остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации, — сказал представитель мэрии.

Ефимов также уточнил, что в городе изготавливают и специализированную медицинскую мебель. Он пояснил, что увеличению объемов выпуска социально важной продукции и наращиванию мощностей предприятий способствует системная и антикризисная поддержка.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичной промышленности доступно более 20 системных инструментов поддержки от города.

Также активному росту производства изделий медицинского назначения в Москве способствуют офсетные контракты, которые столица заключает с инвесторами.

1 марта начался прием заявок на участие в электронном конкурсе для получения права заключения офсетного контракта с Москвой на поставку медицинской мебели для нужд столицы.

Победитель аукциона заключит с городом офсетный контракт на 10 лет — до 2032 года включительно. По условиям соглашения инвестор должен в течение трех лет локализовать в городе производство медицинской мебели, которая будет поставляться в лечебные учреждения столицы.

Медицина Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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