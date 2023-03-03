Вице-спикер МГД Орлов: Запуск БКЛ метро стал важной вехой в развитии столичного транспорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Запуск Большой кольцевой линии метро — важнейшая веха в развитии транспортной системы столицы. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Этот проект был реализован под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина. И, безусловно, он войдет в историю столицы — наравне с такими крупнейшими и успешными проектами, как запуск Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, старт и успешное проведение программы реновации, программа благоустройства «Мой район» и другими важнейшими инициативами, реализованными в последние годы, — сказал он.

По словам парламентария, данный проект планировали еще в 1985 году, но по различным причинам его откладывали. Орлов отметил, что строительство БКЛ потребовало 11 лет, что немного для такого значимого и грандиозного проекта, передает агентство городских новостей «Москва».

В минувшую среду, 1 марта, мэр города Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».