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Музей Победы презентовал альбом детских песен

Полина Пашкина
Город
Музей Победы презентовал альбом детских песен
Фото: Музей Победы

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив Музей Победы презентовал музыкальный альбом «Главные детские песни 3.0». В сборник включили 23 песни. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Целью проекта является создание детского отечественного видео- и музыкального контента, который станет популярным среди юных слушателей. В записи приняли участие популярные детские артисты.

Всего в отборочных турах проекта приняли участие почти три тысячи юных вокалистов. Заявки на участие в записи прислали более 200 авторов детских песен.

В новом музыкальном альбоме собрали композиции о героизме, мужестве, любви к Родине, семье и дружбе.

Недавно сообщалось, что Музей Победы проведет отборочный тур конкурса «Творчество юных». В мероприятии примут участие дети и подростки от 7 до 18 лет.

В Международный женский день женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для гостей проведут экскурсии, на которые необходима предварительная регистрация.

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