ФСБ опубликовала видео с расстрелянными украинскими диверсантами автомобилями

Фото: glava.rk.gov.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео, на котором запечатлены расстрелянные украинскими диверсантами машины.

На кадрах можно увидеть два расстрелянных автомобиля — легковушку ВАЗ и Chevrolet Niva. Кроме того, в ролике показано оружие, которое оставили боевики, в том числе мины и гранатомет иностранного производства, а также патрон от стрелкового оружия, передает РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.

Второй жертвой нападения стал мужчина 1966 года рождения. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.