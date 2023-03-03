Песков прокомментировал идею Кадырова о введении военного положения в некоторых регионах

Фото: Администрация президента РФ

Решение о введении военного положения в некоторых регионах России зависит от президента страны Владимира Путина. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова чеченского лидера Рамзана Кадырова о необходимости введения военного положения в приграничных с Украиной регионах.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент назвал произошедшее терактом. По его словам, диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.

Как стало известно, количество погибших при теракте украинских диверсантов в населенных пунктах Климовского района Брянской области увеличилось до двух. Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения.