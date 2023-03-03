Андрей Бочкарев: 33 тоннелепроходческих комплекса проложили тоннели БКЛ метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В ходе проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро использовались 33 тоннелепроходческих щита. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С момента старта проекта на Большой кольцевой линии работали 33 тоннелепроходческих механизированных комплекса. Четыре из них — это щиты-гиганты диаметром 10 метров, — сказал он.

По его словам, в общей сложности пройдено более 83 километров однопутных и около 12 километров двухпутных тоннелей. Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков в свою очередь уточнил, что использование тоннелепроходческих комплексов является основным методом проходки тоннелей на проекте БКЛ, лишь небольшие участки подземных трасс пройдены горным способом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».