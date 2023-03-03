В Кремле заявили, что теракт в Брянской области будет разбираться

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Теракт в Брянской области будет разбираться, власти примут меры по недопущению такого впредь. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ну здесь все, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, будет ли президент РФ Владимир Путин давать дополнительные поручения ФСБ в связи со случившимся и будет ли проводиться проверка защиты государственной границы.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Как стало известно, количество погибших при теракте украинских диверсантов в населенных пунктах Климовского района Брянской области увеличилось до двух. Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения.

Президент назвал произошедшее терактом. По его словам, диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.