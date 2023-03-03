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Приметы и советы

В МИД России осудили теракт в Брянской области

Араз Салехов
В мире
В МИД России осудили теракт в Брянской области
Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России осудили действия украинских диверсантов в Брянской области, повлекшие за собой гибель двоих людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

— Вчера, 2 марта, в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем, — заявили в министерстве.

Киевские бандформирования проникли на территорию РФ, после чего убили двух мирных жителей и тяжело ранили 11-летнего мальчика. На сайте МИД отметили, что убийства в регионе были совершены оружием образца НАТО. По этой причине российская сторона задумывается о квалификации государств западного военного блока в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что теракт в Брянской области будет разбираться. По его словам, власти примут меры по недопущению такого впредь.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию российского региона. Что произошло под Брянском — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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